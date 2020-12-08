شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تدشن موقعًا جديدًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الانترنت، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليكون إضافة تُثرى العملية التدريبية للدارسين. ويمكن لرواد الموقع التعرف على كافة الانشطة المختلفة للأكاديمية والدورات التدريبية المتاحة بها ونبذة عنها، كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع على عدد من الأبحاث والدراسات والاستراتيجيات وخاصة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إمكانية التقدُم للحصول على الدورات التدريبية وتحقيق التواصل مع الأكاديمية في ضوء تضمن الموقع لمنصة تعليمية لعقد الدورات التدريبية بنظام التعلم عن بعد، وذلك من خلال هذا الرابط الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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