شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لصحافة الطفل والتربية الخاصة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اليوم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية التعليم بالاقصر، ومدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار، معرض صحافة الطفل والتربية الخاصة لمسابقة الاذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، بقصر ثقافة الأقصر بالعواميه.
وشاركت إدارات الأقصر والقرنة والزينية والبياضية واسنا والطود وارمنت، وذلك برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتضمن المعرض صحف نثريه، صحف مصوره، مجلات طائرة ،مجلات ربع ساعة، أحاديث صحفية، والبومات وصور للمرحلة الابتدائية ،من مدارس ارمنت الابتدائية المشتركة والاعدادي ام المؤمنين بنات واسنا الثانوي الفندقي و تمت اعمال التقييم من جانب لجنة من وزارة التربية و التعليم.
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