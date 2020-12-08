شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي ينتقد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد «بيان مخرج التحرش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد طارق الشناوي، الناقد الفني، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد بيان «مخرج التحرش»، مطالباً بتحري الدقة وانتظار ظهور دليل إدانة، مؤكدا: «هذا ليس دفاعاً عن المخرج ولكن دفاعاً عن مبدأ».

وقال «الشناوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية TeN، اليوم الثلاثاء، إن المهرجان كان مقرراَ أن يعرض ندوة للمخرج وعقب عرض فيلمه، ولكن إدارة المهرجان قررت إلغاء الندوة، متابعا: «هذا خطأ ده نوع من العقاب ولكن المتهم برئ حتى تثبت إدانته».

وأضاف «الشناوي»: «واقعة التحرش بحسب الفتيات وقعت منذ عدة سنوات لماذا ظهر في الوقت الحالي؟»، مواصلا: «أنا اتهم الفتيات اللذين كتبوا عن التحرش ولكن أقدر أقول أنه لا توجد إدانة حتى الآن، ولكن يوجد عقاب بإلغاء ندوته وهذا أسوأ أنواع العقاب».

وواصل: «مش أي كلام على طول نطلع بعده قرارات، وجميعنا معرضون للاتهامات».