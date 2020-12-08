شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال توسعة وتدبيش التربة على طريق المسار السياحي جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بدء أعمال توسعة وتدبيش التربة على طريق المسار السياحى حيث تم وضع تربة الأساس تمهيدا لتوسعة الطريق الواصل عند مدخل البياضية، حيث يقوم بالتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتحت اشراف مديرية الطرق برئاسة المهندس أسعد مصطفى مدير المديرية، وذلك طبقا للخطة الاستثمارية.

وأضاف «صحصاح»، أنه تم الانتهاء من تربة الأساس وأعمال البلدورات للطريق خلف مستشفى البياضية وطريق الذهبى حتى منطقه أبودومة.

من جهة أخرى، يواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة البياضية تلقي طلبات التصالح حتي ٣١ ديسمبر الجاري، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.