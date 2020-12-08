شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث تطوير التعاون مع مجموعة «إيرباص» العالمية في باريس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، جييوم فوري، رئيس مجموعة «إيرباص» العالمية، بمقر إقامته بباريس.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية، وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص، لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.
من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة «إيرباص» تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.
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