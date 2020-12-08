شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مراسم استقبال السيسي في باريس تعكس مستوى العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق سامح شكري، وزيرالخارجية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، قائلًا: «زيارة هامة في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا»، لافتًا أن هناك نموا في العلاقات المصرية الفرنسية على مدار السبع سنوات الماضية.

وأضاف «شكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «تن»، أن الزيارة تأتي على سبيل حرص القيادتين على استمرار التواصل المستمر فيما بينهما عن طريق زيارة لكل من العاصمتين المصرية والفرنسية كل عام، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بدلا من المكالمات الهاتفية.

وأشار إلى أن الزيارة تحافظ على وتيرة الزيارات المتبادلة، وتعطي فرصة للتنسيق على أعلى مستوى، وتعزز العلاقات بين البلدين؛ لأنها تناولت العلاقات الثنائية بشكل معمق، والأوضاع الإقليمية، ووسائل تحقق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، والتعامل مع التحديات التي يواجهها البلدان.

وكشف وزير الخارجية عن أن مراسم الاستقبال وحفاوة الاستقبال تعكس مستوى العلاقات بين فرنسا والدولة التي تسضيفها، وتدل على أهمية العلاقة بين مصر وفرنسا.