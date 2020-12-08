شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد إنشاء خط انحدار لتركيب 400 بالوعة صرف أمطار في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، أعمال استكمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبوجمعة بقليوب بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بالمدينة وعلى الطريق الزراعي في اتجاهي بنها والقاهرة.

وقال بيان صادر عن ديوان المحافظة، الثلاثاء، إن تكلفة الخط تصل إلى 5 ملايين و700 ألف جنيه، حيث سيتم توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة.

ووجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه، استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا إلى أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.