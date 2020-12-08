شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تثمن الجهود الكويتية فى حل «الأزمة الخليجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك تقديراً من مصر لعلاقات الأخوة العربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم زعزعة استقرارها.

وأضاف شكرى، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، من العاصمة الفرنسية باريس، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «ten»، أن مصر تثمن الجهود الكويتية في حل الأزمة الخليجية.

وأكد وزير الخارجية على أن مصر مع أي اتفاق شامل يراعى كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع.

ولفت إلى أن هناك تطوراً حدث في الأيام الماضية من أجل حل القضايا التي أدت إلى هذا التوتر، مشددًا على أن مصر دائمًا على استعداد للتعامل بإيجابية لإزالة أي توتر.