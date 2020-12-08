شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إصابات كورونا في المدارس لا تتعدى 500 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أرقام إصابات كورونا في المدارس قليلة للغاية وتتراوح ما بين 300 و500 حالة، وتم شفاء معظمهم، والأطفال لا يصابون بفيروس كورونا، وإذا أصيبوا لا يؤثر، ولم يتم إغلاق أي مدرسة حتى الآن وملاحظة وزيرة الصحة في بعض المدارس الخاصة.

وتابع خلال مداخلة مع قناة «صدى البلد» أن «نظام امتحانات الثانوية العامة الذي سيتم تطبيقه جاء بعد دراسة، مناشدا الجميع بالحديث عن التعليم وليس الامتحانات، لذلك يتم العمل على التركيز على العملية التعليمية، وفلسفة القانون الجديد أو النظام الجديد تعتمد على التقويم التراكمي على مدار 3 سنوات، لذلك سيتم منح أوزان ودرجات تراكمية على غرار أعمال السنة، على أن يتم التطبيق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام المقبل».