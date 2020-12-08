شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إصابات كورونا في المدارس لا تتعدى 500 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أرقام إصابات كورونا في المدارس قليلة للغاية وتتراوح ما بين 300 و500 حالة، وتم شفاء معظمهم، والأطفال لا يصابون بفيروس كورونا، وإذا أصيبوا لا يؤثر، ولم يتم إغلاق أي مدرسة حتى الآن وملاحظة وزيرة الصحة في بعض المدارس الخاصة.
وتابع خلال مداخلة مع قناة «صدى البلد» أن «نظام امتحانات الثانوية العامة الذي سيتم تطبيقه جاء بعد دراسة، مناشدا الجميع بالحديث عن التعليم وليس الامتحانات، لذلك يتم العمل على التركيز على العملية التعليمية، وفلسفة القانون الجديد أو النظام الجديد تعتمد على التقويم التراكمي على مدار 3 سنوات، لذلك سيتم منح أوزان ودرجات تراكمية على غرار أعمال السنة، على أن يتم التطبيق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام المقبل».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: إصابات كورونا في المدارس لا تتعدى 500 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.