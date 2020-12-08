شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 أوناش ساحة عملاقة «RTG» لمحطة حاويات دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عدد 3 أوناش ساحة عملاقة RTG، قادمين على السفينة ZHEN HUA إنتاج شركة ZPMC الصينة وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول االحاويات.

وهذه هي الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة حيث تم بالفعل استلام الدفعة الأولي شهر يونيو 2018 بعدد 3 أوناش، وأيضا الدفعة الثانية في شهر يناير 2019 بعدد 3 أوناش والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2019 بعدد 3 أوناش.

وهذه الأوناش حمولة 41 طن قادرة على تداول حاويات 7+1 عرض و5+1 ارتفاع.

ومن المنتظر دخولهم الخدمة بعد إنتهاء الفحص والاستلام وبذلك يصل إجمالي أوناش الساحة العملاقة العاملة إلى 31 ونش RTG يقابله عدد 10 أوناش رصيف عملاقة وهذا العدد مناسب تماما لكي يكون هناك تكافؤ بين معدات الساحات والرصيف وتسير منظومة العمل.