شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال الموقع العام لعمارات أطلس في «أكتوبر الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، برئاسة المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، ومتابعة المهندس محمد عبدالسلام، معاون رئيس الجهاز، عن الانتهاء من أعمال الموقع العام لعمارات شركة أطلس تحت إشراف إدارتى الإسكان والزراعة، برئاسة كل من المهندسين عفيفي حمزة وسامي زكي، والمهندس طارق ابوالعلا.

ودعا المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، أصحاب الوحدات السكنية بالحفاظ على تلك المساحات الخضراء.