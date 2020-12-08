شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أكتوبر الجديدة»: رفع كفاءة الطرق بالمنطقة السادسة «ابني بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن هناك متابعة لأعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة السادسة ابني بيتك. وأضاف «النجار»، أن شركة النصر للمباني والإنشاءات «ايجيكو» قامت الثلاثاء، باستكمال أعمال الرصف بالحي الخامس بمنطقة «ابني بيتك 6». وأشار إلى استمرار جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمدينة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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