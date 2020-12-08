شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: رسوم الامتحانات بعد المرة الأولى 5 آلاف.. وامتحان تجريبى لأولى ثانوى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في كل مديريات التربية والتعليم، وقال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كل محافظ لديه صلاحيات منح إجازات بما لا يخل بسير العمل الإدارى أو العملية التعليمية. وأكد: "سيكون هناك امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر"، وأشار إلى أن التعديلات التي جريت على قانون التعليم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وأن الحد الأقصى لرسوم دخول الامتحانات بعد المرة الأولى 5 آلاف جنيه.



وأضاف وزير التربية والتعليم أن المنصة الرقمية للتعليم حققت 339 مليون مشاهدة، مضيفا أن الإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة. وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فال إن قانون التعليم كبير وكنا نغير مادة واحدة فقط وهى المادة رقم 28 من القانون، مشيراً إلى أن الحديث عن الثانوية العامة فقط، كما أن الهدف هو الامتحان والقانون يختص بالامتحان.

وأضاف شوقي، قبل تعديل القانون كانوا مجرد سنوات نقل، مؤكدا أن القانون يجرى عرضه ويذهب لوزارة العدل، كما يعرض على مجلس الوزراء بأكثر من جلسة.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أنه يتبقى خطوة أخرى وهى العرض على مجلس النواب لمناقشته وبعدها يوقعها رئيس الجمهورية، قائلا: "تعديلات قانون التعليم بالثانوية العامة ستطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي للعام المقبل، عندما يتم إقرار القانون يطبق على أول دفعة وستكون عام 2021-2022".

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الهدف من تعديلات قانون الثانوية العامة الاعتماد على المهارات وليس الحفظ من أجل الامتحان، موضحاً أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، ولن يكون هناك تدخل بشرى على الإطلاق.