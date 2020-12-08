شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن جديد بمطرانية الزقازيق بسبب كورونا والبابا تواضروس يعزى أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء، القمص سمعان الشحات كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بكفر فرج منيا القمح التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنياالقمح، عن عمر قارب الـ 71 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 24 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة القبطية في بيان مساء اليوم،" قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص سمعان الشحات، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".

وولد القمص سمعان في 7 فبراير 1950 وسيم كاهنًا في 7 مارس 1997 بيد مثلث الرحمات الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية المتنيح. ونال القمصية بيد أسقف الإيبارشية الحالي نيافة الأنبا تيموثاوس يوم 12 أغسطس 2014، وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته بحضور الأنبا تيموثاوس وعدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد الأسرة فقط بسبب الظروف الحالية.