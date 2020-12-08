شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 18 مرشحا بانتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة والخميس آخر أيام الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن إجمالى أعداد المرشحين بالنقابتين الفرعيتين 18 مرشحا، بواقع 13 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، موزعين على: 5 على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و5 مقعد فوق سن 15 عاما، و3 على مقعد تحت السن، فيما بلغ عدد المُرشحين على النقابة الفرعية بالجيزة 5 فقط، من بينهم مرشح على مقعد رئيس الفرعية، ومرشحين على مقعد فوق السن، ومرشحين على مقعد تحت السن.

وأوضح حجازى، فى بيان، أن يوم الخميس المقبل 10 ديسمبر 2020 هو آخر أيام تلقى طلبات الترشح بالفرعيتين من خلال اللجنة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة خلال أيام الأحد، الأثنين، والثلاثاء المُقبلين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد فى الوصول إلى النقابة.

يذكر أن الأوراق المطلوبة لفتح باب الترشح، هى:

- ملء واستيفاء بيانات استمارة الترشح

للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه (رئيس - عضو فوق السن - عضو تحت السن).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنية النقابة سارى.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- أن يكون مقيدًا بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك بتاريخ قيد سابق على تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية

- أن يكون مُسددًا اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2020 م.

- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التي يعمل بها (للأطباء العاملين بالحكومة فقط).

- إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهة حكومية أو خاصة.