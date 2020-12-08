شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: على كبار السن التعامل مع الإنفلونزا باعتبارها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة المصرية تجرى تحديثات آمنة على البرتوكول الطبي لفيروس كورونا للمصابين، مؤكدا: "البرتوكول المصرى يحقق نسب شفاء قوية جدا من الفيروس".

وأضاف حسنى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن أنجح بروتوكول ضد فيروس كورونا هو الوقاية من الإصابة، عن طريق ارتداء "الكمامات" وغسل اليدين باستمرار، واتباع كل الإجراءات الاحترازية المنوه عنها من قبل وزارة الصحة، متابعا: "حتى الآن 70% من أجهزة التنفس الصناعى غير مستخدمة حتى الآن فى المستشفيات.. واللقاح الموجود حاليا بين أيدينا هو الكمامة للوقاية من كورونا".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الدولة المصرية لن تختار لقاحا ضد فيروس كورونا، إلا إذا كان آمن وفعال بنسبة 100%، متابعا: "يجب اتباع الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء سباق لقاحات كورونا، وعلى كبار السن أن يتعاملوا مع الإنفلونزا على أنها كورونا وعليهم أن يجروا إشاعات وتحاليل ثم مسحة، والذهاب إلى المستشفيات للحصول على شنطة العزل المنزلى التى بها كل الأدوية المقررة".