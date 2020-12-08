أوكرانيا تسعى لتوقع اتفاقيات تجارة حرة مع مصر وعدد من الدول الشهر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة والممثل التجاري لأوكرانيا، إن بلاده تسعى إلى التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر وعدد من الدول بينها بلدان في شمال إفريقيا خلال ديسمبر الجاري.

وأضاف المسئول الأوكراني، حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الثلاثاء، "في ديسمبر سيتم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في بيانات أو مذكرات رسمية من مصر إلى المغرب، كما أن الأردن وفيتنام وإندونيسيا تقع ضمن أولوياتنا".

وشدد كاتشكا على أن أوكرانيا مستعدة، من حيث المبدأ، لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين، حتى مع الصين، وستجري أيضًا مفاوضات لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأوضح المسئول أن وصول المنتجات الأوكرانية إلى السوق الصينية يخضع لرسوم أعلى من وصول المنتجات الصينية إلى أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة، يتوقع كاتشكا أن تكون الإدارة الأمريكية المستقبلية أقل تحفظا من الإدارة الحالية فيما يتعلق بالتجارة.

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