الخليج 365: 3 أيام من الحضور المصرى البارز فى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: ماكرون يقيم مأدبة عشاء رئاسية بالإليزيه على شرف زعيم مصر.. 3 أيام من الحضور المصرى البارز فى باريس.. الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.. ويبحث مع رئيس وزراء فرنسا مشروعات التنمية المشتركة واقرأ أيضا.. ماكرون يقيم مأدبة عشاء رئاسية بالإليزيه على شرف زعيم مصر.. 3 أيام من الحضور المصرى البارز فى باريس.. الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.. ويبحث مع رئيس وزراء فرنسا مشروعات التنمية المشتركة ماكرون يقيم مأدبة عشاء رئاسية بالإليزيه على شرف زعيم مصر.. 3 أيام من الحضور المصرى البارز فى باريس.. الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.. ويبحث مع رئيس وزراء فرنسا مشروعات التنمية المشتركة الرئيس لماكرون: توافقنا فى وجهات النظر يؤكد إرادتنا السياسية للتعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. باريس واحدة من أهم شركائنا فى أوروبا ولديها فرصة كبيرة للحضور بالسوق المصرية الواعدة امتحانات الثانوية بدون رسوم لأول مرة.. قواعد جديدة أبرزها تطبيق النظام التراكمى العام المقبل.. احتساب مجموع السنوات الثلاث.. ويحق دخول الامتحانات أكثر من مرة امتحانات الثانوية بدون رسوم لأول مرة.. قواعد جديدة أبرزها تطبيق النظام التراكمى العام المقبل.. احتساب مجموع السنوات الثلاث.. ويحق دخول الامتحانات أكثر من مرة مقتل 40 تكفيريا شديد الخطورة وتدمير 437 وكرا بسيناء.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة: استهداف 6 عربات مفخخة وتفجير 159 عبوة ناسفة.. واستشهاد وإصابة ضابطين و4 من ضباط الصف وجندى انتهاء إعادة المرحلة الثانية ل «النواب » وبدء فرز الأصوات.. «الوطنية للانتخابات » تعلن أسماء 100 نائب جديد الاثنين.. حضور قوى للشباب والفتيات أمام لجان القاهرة.. والسيدات وكبار السن يتصدرون المشهد فى باقى المحافظات انتهاء إعادة المرحلة الثانية ل «النواب » وبدء فرز الأصوات.. «الوطنية للانتخابات » تعلن أسماء 100 نائب جديد الاثنين.. حضور قوى للشباب والفتيات أمام لجان القاهرة.. والسيدات وكبار السن يتصدرون المشهد فى باقى المحافظات الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.. فى ندوة «الخليج 365»: العنف متأصل لدى الإخوان وثورة 30 يونيو نهاية الجماعة فى مصر.. دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى جاءت فى وقتها الصحيح ولقيت قبولا من العالم كله.. طلب فرنسا التعاون مع مصر ضد التطرف يدل على أننا خطونا خطوات كبيرة وأصبحنا بمثابة بيت خبرة فى معالجة الإرهاب.. لا مانع من التبرع بالأعضاء ولا حرج فى الحصول على قروض بنكية لتأسيس مشروعات خاصة الإعلام المصرى يحتفى بمواجهة محمد الجالى لماكرون بالرسوم المسيئة للرسول.. صحفى «الخليج 365 » للإعلاميين: وفقت فى سؤالى لرئيس فرنسا واعتذاره لملايين المسلمين.. وإجابته كانت مفاجأة.. ولميس الحديدى تحيى الزميل الجالى على الهواء.. وخالد أبو بكر يعلق: برافو الإعلام المصرى يحتفى بمواجهة محمد الجالى لماكرون بالرسوم المسيئة للرسول.. صحفى «الخليج 365 » للإعلاميين: وفقت فى سؤالى لرئيس فرنسا واعتذاره لملايين المسلمين.. وإجابته كانت مفاجأة.. ولميس الحديدى تحيى الزميل الجالى على الهواء.. وخالد أبو بكر يعلق: برافو



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