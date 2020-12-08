شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: مصر تثمن الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تثمن الجهود الكويتية فى حل الأزمة الخليجية، لافتاً إلى أن هناك تطورا حدث فى الأيام الماضية من أجل حل القضايا التى أدت إلى هذا التوتر، مشدداً على أن مصر دائماً على استعداد للتعامل بإيجابية لإزالة أى توتر.

وأضاف "شكرى"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، من العاصمة الفرنسية باريس، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن مصر مع أى اتفاق شامل يراعى كافة العوامل التى أدت إلى هذه الأوضاع، مشدداً على أن هناك تقديرا من مصر لعلاقات الأخوة العربية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وعدم زعزعة استقرارها.

كان قد أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربى وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعى العربى، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وأكد السفير أحمد حافظ، ردا على سؤال صحفى أن مصر تأمل فى هذا الصدد أن تسفر هذه المساعى المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر تؤكد مصر فى هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما فى الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربى.