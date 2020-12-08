شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى لـ"لميس الحديدى": تطور مهم حال التوصل لاتفاق يحقق مصالح الرباعى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر على دراية بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) وقطر، مشيرا أن مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت، مضيفا: "نأمل دائما رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة، ومصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربى".

وأكد، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه إذا ما تم اتفاق يحقق مصالح مصر ودول الرباعية سيكون تطورا مهما.

وتابع: "يجب التوصل إلى تفاهم واتفاق واضح فى معالمه والالتزامات القائمة على كافة الأطراف، وبما يعزز من مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية".



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أعرب عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربى وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعى العربى، وذلك فى إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار فى المنطقة العربية.

وأكد السفير أحمد حافظ ردا على سؤال صحفى أن مصر تأمل فى هذا الصدد أن تسفر هذه المساعى المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر تؤكد مصر فى هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما فى الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربى.