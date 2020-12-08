شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يخطئ باسم مرشحه لوزارة الصحة ومنصبه.. ويطالب بارتداء الكمامة لـ100 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطأ الرئيس المنتخب جو بايدن، فى نطق اسم خافيير بيسيرا عندما قدمه كمرشح لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ونطق بايدن باسم بيسيرا الأخير باسم "باكيرا" قبل أن يصحح نفسه، على الرغم من أن المحاولة الثانية لم تكن غير صحيحة تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك واصل الرئيس المنتخب أخطاءه بتعريف بيسيرا على أنه مرشحه ليصبح "وزير الصحة والتعليم".

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إن 100 مليون جرعة من اللقاح سيتم إيصالها إلى الأمريكيين بمجرد بدء التوزيع.

وأعلن رسميا ترشيح المدعي العام بولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا لمنصب وزير الصحة.

وخلال حدث جو بايدن في ويلمنجتون، كرر الرئيس المنتخب دعوته للأمريكيين بارتداء أقنعة خلال الأيام المائة الأولى من إدارته للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تعهد بايدن بتنفيذ خطة فعالة لتوزيع اللقاح، داعيًا إلى "100 مليون جرعة فى أول 100 يوم" من رئاسته.