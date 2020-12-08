شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخشاه فى ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ليس لديها ما تخشاه فى ملف حقوق الإنسان، كوننا نتعامل بشفافية فى ملف حقوق الإنسان ومفهومه الشامل سياسياً واجتماعياً وعلى كافة الأصعدة، وتابع: "والدليل على ذلك ما بذل خلال السنوات السبع الماضية".

وأضاف "شكرى"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، من العاصمة الفرنسية باريس، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن مصر ستظل تعمل بشفافية فى ملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مصر بصدد إصدار الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان من أجل طرحها أمام الجميع، وتابع: "الإعلام يقوم بدور بالغ الأهمية فى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم".

وكان قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا تأتى فى إطارالعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تربط الجانبين والتواصل المستمر بين العاصمتين، وتعزز العلاقات الثنائية للتعامل مع التحديات المشتركة، وتابع: "تعبير عن مستوى العلاقات التى تربط البلدين".

وأضاف "شكرى"، خلال الحوار، أن الاضطرابات التى يشهدها شرق المتوسط إلى جانب الدفع بعناصر إرهابية فى مناطق الصراع يمثل خطورة على أمن واستقرار مصر وشركئنا فى شرق المتوسط، وذلك يمثل تنسيقا بين مصر وفرنسا لمواجهة التحديات والنشاط الذى له تداعيات سلبية على شعوب المنطقة.