"التعليم": بدء تطبيق النظام الجديد لمجموعات التقوية كبديل للدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق النظام الجديد لمجموعات التقوية للعام الدراسي 2020 - 2021، كبديل فعال للدروس الخصوصية، ويسمح النظام للطالب أن يختار المدرس الذي يفضل طريقته في الشرح.

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لطلاب الشهادات اختيار حضور مجموعات التقوية مع مدرس من مدرسة أخرى، وطلاب باقي المراحل الاختيار بين مدرسين بالمدرسة.​