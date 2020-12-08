محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
يحيي فريق"رباعي أوتار" للموسيقى، حفلا موسيقيا كلاسيكيا بقصر المانسترلي بحي المنيل الجمعة المقبلة، احتفالا بمرور 8 سنوات على تأسيس الفرقة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق مجموعة من الأعمال الموسيقية المصرية والعالمية والكلاسيكية ومزجها مع موسيقى الجاز والروك والتانجو واللاتينية والشعبية، ومن أبرز ما ستقدمه الفرقة في حفلها "يازهرة في خيالي" للفنان فريد الأطرش، "كلمني طمني" للفنان محمد فوزي، "قضية عم أحمد وتيمة حب وخللي بالك من عقلك" لعمر خيرت، و"تانجو ورومبا" مايكل ماكين.
يذكر أن فرقة "رباعي أوتار" تم تأسيسها عام 2012، وتتكون من أربعة عازفين فيولينة وتشيللو هم ياسر غنيم وخالد صالح وعصام عبد الحميد ومحمد عبد الفتاح، وقدمت على مدار مشوارها العديد من الحفلات المميزة التي لاقت قبولا كبيرا من محبي الفن الكلاسيكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة المقبلة.. فرقة "رباعي أوتار" تحتفل بعيدها الثامن في قصر المانسترلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.