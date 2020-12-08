"الزراعة" تتابع دراسات الحصر التصنيفي للتربة بمنطقة توشكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ومتابعة دراسات الحصر التصنيفي للتربة، أنشطة ومشروعات الهيئة بتوشكى وأراضي المنخفضات.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، مع جامعتي أسوان وأسيوط، وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ البروتوكول على أرض الواقع.

وقال الشحات إنه تم المرور على شركتين للوقوف على الموقف الفعلي والتنفيذي للزراعات والمساحات المنزرعة حاليا وفعليا، كما تم متابعة والمرور على قناة توشكى والمفيضات وأراضي المنخفضات، وكذا متابعة الزراعات الشاطئية والوقوف على الموقف الفعلي والتنفيذي للزراعات الشاطئية وتحديات نشر تلك الزراعات وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأراضي والمياه بتلك المنطقة.

وأضاف أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة، سيتم تذليل كافة العقبات والتحديات الإدارية التي تعوق الاستفادة من المياه والأراضي بالمنخفضات وعلى ضفاف البحيرة في الأنشطة الزراعية.

ووجه المدير التنفيذي لهيئة التعمير، القائمين على فرع الهيئة بتنمية البحيرة بضرورة التركيز على تفعيل أوجه التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه مفيض توشكى والبحيرة وأراضي المنخفضات والأراضي على ضفاف البحيرة.

رافق المدير التنفيذي لهيئة التعمير خلال الجولة، الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور محمد إسماعيل رئيس الفريق البحثي للدراسات المتكاملة للأراضي بتوشكى، والمهندس سيد جاد الرب إسماعيل رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي، والدكتور أحمد عبدالعزيز منسق عام مشروعات التنمية بمركز بحوث الصحراء والدكتور عماد عوض المنسق التنفيذي لمشروعات التنمية، والمهندس سليم محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الزراعية بهيئة التعمير.