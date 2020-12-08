ضبط مدير شركة بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية؛ لاتهامه بالنصب.
المدير المسئول سبق اتهامه فى 20 قضية متنوعة، ومحكوم عليه فى 5 قضايا أخرى، مارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية بمرتبات مجزية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.
وأمكن الاستدلال على 6 مواطنين من ضحاياه، اتهموه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
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