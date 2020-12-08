شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية في الدقهلية قبل انتهاء التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زادت نسبة اقبال الناخبين على لجان التصويت في انتخابات الإعادة للنواب بالدقهلية، مساء الثلاثاء، قبل إغلاق باب التصويت خاصة في لجان المنصورة وطلخا ودكرنس ونبروه وبلقاس والسنبلاوين.

وشهدت اللجان لأول مرة اليوم طوابير الناخبين أمام اللجان وتصدرت النساء المشهد أمام اللجان.

وكان عدد كبير من المرشحين وأنصارهم ناشدوا الناخبين للخروج للتصويت بعد انخفاض نسبة التصويت على مدار اليوم.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في 10 دوائر انتخابية وسط إجراءات وقائية واحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والذين التزموا ارتداء الكمامات.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 1426 لجنة فرعية في 699 مركز انتخابيا، ومن لهم حق التصويت 4 مليون و352 ألف و87 ناخب.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحا على 21 مقعد بمجلس النواب وهي جميع المقاعد الفريدة المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أن مرشح حسم النتيجة في الجولة الأولي.

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زبادة اقبال الناخبين بالدقهلية قبل اغلاق التصويت

زبادة اقبال الناخبين بالدقهلية قبل اغلاق التصويت

زبادة اقبال الناخبين بالدقهلية قبل اغلاق التصويت

زبادة اقبال الناخبين بالدقهلية قبل اغلاق التصويت

زبادة اقبال الناخبين بالدقهلية قبل اغلاق التصويت