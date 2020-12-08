شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 70% من أجهزة التنفس ما زالت غير مستخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن 70% من أجهزة التنفس ما زالت غير مستخدمة، حتى الآن رغم زيادة الإصابات بكورونا، معققبًا:«إن شاء الله ما نستخدمهاش»

وتابع «حسني»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن اللقاح المتوفر الآن للوقاية من فيروس كورونا الآن هي تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أهمها ارتداء الكمامة، حتى يظهر اللقاح الخاص بفيروس كورونا

وأضاف أن المواطن عليه أن يعلم بأن الدولة المصرية لن تجلب لقاح إلا إذا كان آمن وفعال، مضيفًا أن هناك عدة انواع من اللقاحات، وهذا يعني أن الاثار الجانبية لأي لقاح قد تظهر لا تنطبق على الجميع، خاصة ان تقنية انتاج اللقاحات تختلف بصورة كبيرة.

وذكر أن العالم الآن يقف في خندق واحد في حربه ضد كورونا، مشيرًا إلى ان البرتوكول العلاجي المصري الخاصة بفيروس كورونا مستمد من تجارب الدول الاخرى، وأي دواء ثبت له وجود أثار جانبية تم أزلته من البرتوكول، معقبًا: «النتائج جيدة جدًا، لكن أنجح برتوكول هو الوقاية»

وتابع «حسني»، أن أكبر نسبة للوفيات بسبب كورونا تتمثل في كبار السن الذين يصابون بكورونا، خاصة ان الكثير منهم يتعاملون معها على انها انفلونزا.

وشدد على ضرورة الذهاب لإحراء تحاليل والاشاعات، إذا مرت 24 ساعة بعد تناول العلاج الخاص بالانفلونزا بدون أي استجابة، وتناول العلاج الخاص بالبرتوكول بمجرد الاشتباه.