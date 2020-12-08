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شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تكرم خطباء المكافأة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرمت مديرية أوقاف شمال سيناء عدد من علماء الأزهر الشريف من خطباء المكافأة المتميزين، وذلك خلال احتفال بديوان عام المديرية بمدينة العريش.
وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، أن إدارة الدعوة بالمديرية قامت بتكريم كوكبة من علماء الأزهر الشريف من خطباء المكافأة المتميزين الذين أثروا العمل الدعوى بعلمهم وثقافتهم وأدائهم المتميز وكانوا محل ثقة وقدوة طيبة لأهل محافظة شمال سيناء طوال السنوات الماضية.
جري التكريم في ديوان عام المديرية بالعريش بحضور الدكتور ابراهيم جمعة ابراهيم، مدير عام المديرية، والشيخ حسين البنديرى، مدير عام الدعوة بالمديرية والشيخ الشحات البربرى مدير عام المتابعة بالمديرية ولفيف من أئمة وخطباء المساجد.
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