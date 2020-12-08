شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «حدائق أكتوبر»: تسليم مدرسة تعليم أساسي إلى «الأبنية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تسليم مدرسة تعليم أساسي إلى هيئة الأبنية التعليمية. وقال المهندس اشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، أن مدرسة «الارقم بن ابي الارقم» للتعليم الأساسي، تقع بمشروع ال ١١٨٥ عمارة بالاسكان الاجتماعي بالمدينة، وتم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية في حضور من معاوني رئيس الجهاز مهندس محمد زكريا ومهندس مصطفى سيد ومهندسه نشوي الهلاوي ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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