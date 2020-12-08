شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، بدء التجهيز لمعرض الحرف اليدوية والتراثية والثقافية، لأهالي مدينة سفاجا لتسويق منتجاتهم بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة بسفاجا.

وكلفت رئيس المدينة، إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية بالتجهيز والتنسيق بين مركز الشباب والجمعيات والأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مستوى المدينة لإقامة المعرض بصورة مشرفة يليق بالحرف اليدوية لمدينة سفاجا.

وأوضحت المغربي، في بيان، الثلاثاء، أنه تم عقد اجتماع بجمعية كافل اليتيم بمنطقة الأشغال العسكرية لتجهيز وتحديد مواعيد العمل، على أن يكون الإعلان عن المعرض بواسطة سيارة بمكبرات الصوت تجول المدينة.

وأكدت رئيس مدينة، أن المعروضات 100% صناعة يدوية، من خلال المنتجات لأصحاب الحرف اليدوية، ومنها المرميات والأباجورات، وملابس الكروشيه، وشنط جينز، وتحف وإكسسوارات وحلي نسائي يدوي. وأضافت المغربي، إلى أن المعرض يساهم في فتح أسواق جديدة داخلية في كافة الصناعات اليدوية وتشجيع الحرف اليدوية، إضافة إلى السعي في حل كل المشاكل التي تعيق المنتجات، مشيرًا إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه للصناعات اليدوية بهدف فتح أسواق للعارضين.

وعقدت رئيس مدينة سفاجا اجتماعاً بعدد من أصحاب الصناعات الحرفية واليدوية لمناقشة المشكلات التي تواجه الصناع وإمكانية وضع الحلول المناسبة لهم بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بسفاجا

ووعدت المغربي بتوفير داعمين للمنتجات ومدربين من خلال التواصل مع غرفة الصناعات الثقافية والتراثية واليدوية بالقاهرة، بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية والتراثية وإزالة المعوقات التي تواجهها وكذا توفير كافة الإمكانيات اللازمة للصناع الحرفيين من أجل عودة الحرف اليدوية إلى سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية. حيث استمعت رئيس المدينة، لأصحاب الحرف والمشاكل التي تعوق أعمالهم من حيث التمويل أو التسويق أو الحصول على المواد الخام وغيرها من المعوقات، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توفير معرض دائم أو موسمي للصناعات التراثية داخل مدينة سفاجا، وخلال المناقشة أكد أصحاب الحرف حرصهم واهتمامهم بالمشاركة بمنتجاتهم بأي معرض تنظمه الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وانتهي الاجتماع بعدة توصيات من أهمها إنشاء معرض دائم للأسر المنتجة في سفاجا يشمل الصناعات الحرفية والتراثية بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي وإدارة الشباب والرياضة بسفاجا، إعداد دراسة بشأن تخصيص أو إنشاء كيان للصناعات التراثية والحرفية بسفاجا ومركز تدريب يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمعلومات للحرفين بالإضافة إلى التأهيل والتطوير وتحسين قدراتهم للحد من اندثار الصناعات التراثية وعودة الحرف اليدوية إلى سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية.