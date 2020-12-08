شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» بالبحر الأحمر: استمرار حظر الديسكوهات والملاهي الليلية والأفراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى أعضاء غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر كتابًا دوريًا من الغرفة الرئيسية تطالبهم بضرورة عدم التهاون أو التقصير والاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا مع استمرار حظر الديسكوهات والملاهي الليلية وعدم إقامة أي أفراح أو مناسبات أو اجتماعات في القاعات المغلقة لحين صدور تعليمات جديدة من رئيس الوزراء.

وأكدت الغرفة في منشورها الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه نظرًا لما تعانيه الشعوب من تزايد الأعداد المصابة من هذا الفيروس، ورد خطاب من وزارة السياحة اليوم، بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد استعداداً لبدء الموسم السياحي الشتوي، تحسباً من الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه في بلدان أخرى كثيرة.

وأشارت الغرفة إلى تشديد وزارة السياحة، في الكتاب الذي تلقته الغرفة، بالتنبيه على المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت وزارة السياحة أنها ستقوم من جانبها بمواصلة أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية، وأن لجانها التفتيشية رصدت ملاحظات على 55 منشأة سياحية بمختلف المحافظات لعدم التزامها بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من وزارة السياحة، جار التحقيق فيها.