شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» عن إغلاق المساجد: من سلطة الأئمة.. وبعد استنزاف عملية توعية المصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن المتابعة مستمرة من وزارة الأوقاف لتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة واصطحاب المصلي سجادة خاصة به للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح العيسوي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عمليات النظافة مستمرة على مدار الأسبوع وعلى مستوى الجمهورية وحال عدم الالتزام فمن حق الإمام اتخاذ قرار بغلق المسجد بعد استنزاف عملية توعية المصلين وإبلاغ غرفة العمليات في الوزراة وحتى الآن لا توجد شكاوى من عدم الالتزام.

وتابع الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف أن الإمام يقوم بإبلاغ القطاع الديني بأي حالة من حالات عدم الالتزام ويتم اتخاذ قرار الإغلاق على الفور حفاظا على صحة المصلين مناشدا الجميع بالالتزام بالإجراءات حتى لا نصل للغلق.