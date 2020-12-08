شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعداد كبيرة من الناخبين على لجان كفر الشيخ في الفترة الليلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين على مقار اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، للإدلاء بأصواتهم، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الفترة الليلية.

وحرص القضاة على عدم دخول الناخبين إلا بعد ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الاحترازية، كما شهدت اللجان تواجدًا أمنيًا مكثف وأغلقت الشوارع المؤدية للجان، وعدم السماح بمرور السيارات، وتوزيع عدد من الشباب والفتيات الكمامات على الناخبين قبل دخولهم للجان.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة سير انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب لعام 2020، وتابع عمليات تأمين اللجان وتكليفات رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة والتعقيم المستمرة، وكذلك متابعة وصول القضاة وتم فتح اللجان في موعدها ال 9 صباحاً، لاستقبال الناخبين والتصويت.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وتم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.