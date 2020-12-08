شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: زيارة الرئيس لفرنسا لتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا تأتى فى إطارالعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تربط الجانبين والتواصل المستمر بين العاصمتين، وتعزز العلاقات الثنائية للتعامل مع التحديات المشتركة، وتابع: "تعبير عن مستوى العلاقات التى تربط البلدين".

وأضاف "شكرى"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، من العاصمة الفرنسية باريس، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن الاضطرابات التى يشهدها شرق المتوسط إلى جانب الدفع بعناصر إرهابية فى مناطق الصراع يمثل خطورة على أمن واستقرار مصر وشركئنا فى شرق المتوسط، وذلك يمثل تنسيقا بين مصر وفرنسا لمواجهة التحديات والنشاط الذى له تداعيات سلبية على شعوب المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرت الاستعدادات الرسمية بمقر رئاسة الوزراء فى العاصمة باريس. كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.