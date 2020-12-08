شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يصدق على قانون تحسين أوضاع المعلمين.. بزيادات من 325 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تحسين أوضاع المعلمين، وموافقة الحكومة على تعديل قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الرئيس يصدق على قانون تحسين أوضاع المعلمين.. زيادات شهرية تتراوح من 325 لـ475 جنيها بتكلفة سنوية 5.6 مليار جنيه.. زيادة بدل المعلم والحافز الشهرى بنسبة 50%.. وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بإصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

الرئيس السيسى لرئيس وزراء فرنسا: نتطلع لزيادة حجم استثمارات باريس بمصر.. صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

الحكومة توافق على تعديل قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة: إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم.. واحتساب مجموع الطالب على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كل المرات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضى التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

القوات المسلحة تعلن تدمير 437 ملجأ ووكرا فى سيناء واستهداف 6 عربات مفخخة.. بيان للجيش: مقتل 40 تكفيريا وتفجير 159عبوة ناسفة.. وضربة جوية استباقية تنجح فى تدمير 21 عربة محملة بالسلاح فى الاتجاه الغربى

أعلنت القوات المسلحة، بيانا من القيادة العامة صباح اليوم، أكدت فيه أنه فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الارهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، واستمراراً للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الارهابية التى تتخذها العناصر الارهابية ملجأ لها، ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الارهابية.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونية بمجموع درجات 410

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .. وتطبيق العقوبة على المخالفين.. ويُكلف وزيرتي الصحة والصناعة بتوفير أكبر قدر ممكن من أسطوانات الأكسجين المطلوبة بالمستشفيات

عقب انتهاء مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن متابعة جهود مواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.

مصر الأولى إفريقيا فى مواجهة كورونا و25 على مستوى العالم.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: ذروة الإصابات ديسمبر ويناير.. ويؤكد: ندقق جيدا اختيار اللقاحات الآمنة.. والبرتوكول الجديد يعالج الأعراض من 7 إلى 10 أيام

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا د.حسام حسني، أن مصر هي الدولة الأولى في أفريقا في مواجهة وباء كورونا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، وبالمركز 25 على مستوى العالم.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى. ويتضمن القانون تعديلات هدفها الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى.

ضحايا مستريح المليار جنيه بالشرقية يكشفون تفاصيل وقوعهم ضحايا النصب.. أحد الضحايا: أعطيته فلوس جهاز ابنتى ولم أستطع إتمام زواجها.. وآخرون: تعثر منذ 4 أشهر وترك البلد من ضغط الضحايا عليه لتوقفه عن صرف الأرباح

كشف عدد من الضحايا الجدد لمستريح المليار جنيه بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل جديدة حول كيفية وقوعهم فى شراكه والنصب عليهم، حيث قال أحد أصدقاء المستريح، أن المتهم أزهرى ويعمل مدرس بالأزهر الشريف وكان يحظى بحب بين الأهالى وبدأ فى عملية توظيف الأموال فى نهايات التسعينيات ومن وقتها لم يشتكي أحدا من معاملته وكان خيرا يسعى دائما لأعمال الخير، ولكنه تعثر منذ 4 أشهر وبدأ الضحايا فى الضغط عليه بعد توقفه عن إعطائهم الأرباح.

من هو لويد أوستن المرشح المتوقع لقيادة البنتاجون فى إدارة بايدن؟.. عمل قائدا للقيادة المشتركة فى عهد أوباما وكان المهندس العسكرى للحملة على داعش فى سوريا والعراق..وتوقعات بمواجهته معارضة لتعيينه داخل الكونجرس

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن عن ترشيح الجنرال المتقاعد لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق، لمنصب وزير الدفاع، ليصبح فى حال تعيينه أول أمريكى من أصل أفريقى يتولى هذا المنصب.

الإمارات: علاقات دول الخليج مع مصر ركن أساسي لحفظ الأمن العربى

ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، معربة عن تطلعها لعقد قمة خليجية ناجحة.

الأجواء دافئة نهارا باردة ليلا والشبورة تعود.. غدا شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار بدمياط وبورسعيد.. خفيفة لمتوسطة بالإسكندرية ومطروح والسلوم الخميس.. والأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وخرائط الأمطار

الأجواء دافئة نهارا باردة ليلا والشبورة تعود.. غدا شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار بدمياط وبورسعيد.. تكون خفيفة لمتوسطة بالأسكندرية ومطروح والسلوم الخميس.. والأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وخرائط الأمطار حتى الإثنين المقبل

كونوا على الموعد.. كسوف كلى للشمس يودع 2020.. الكرة الأرضية تترقبه الاثنين 14 ديسمبر.. يتفق وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى.. يستغرق 5 ساعات و20 دقيقة ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية

يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد قبل نهاية عام 2020 مع كسوف كلى للشمس فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وبذلك يكون آخر كسوفات وخسوفات عام 2020.

خزينة الزمالك تنتعش بـ40 مليون جنيه من الشركة الراعية

تسلمت اليوم الثلاثاء، اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد ، وستقوم إدارة الزمالك بصرف المبلغ في دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات عقود الموسم الجديد .

اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر حتى ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق بندا في لائحة الموسم الجديد، يمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي بدون اللاعبين الدوليين. وتضمن البند أحقية اتحاد الكرة في إقامة مباريات الكأس خلال فترات التوقف الدولي بدون الدوليين وإلزام الأندية بلعب اللقاءات بغض النظر عن عدد اللاعبين غير المتاحين.

وليد سليمان وديانج وريان يشاركون بمران الأهلى بعد الشفاء من كورونا

شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

استمرار إيجابية مسحة كورونا لأحمد فتحى

مازال أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، يعاني من الأصابة بفيرس كورونا، حيث أثبتت المسحة الجديدة التي خضع لها استمرار ايجابية العينة، ليظل الجوكر خاضعًا لإجراءات العزل المنزلى، مع تطبيق البروتوكول الطبى لوزارة الصحة المصرية، من أجل التعافى سريعًا من الفيرس والعودة لتدريبات فريقه.