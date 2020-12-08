شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 حتى الإثنين 14 ديسمبر 2020:

- الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الأسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح)

أمطار خفيفة بنسبة 80%: على بعض المناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

- يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :

أمطار خليفة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط . بورسعيد - العريش - رفح).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

- يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية - مطروح - السلوم ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مهدي برائي - سيوة )

-يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الأسكندرية مطروح - السلوم ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

- يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% وعلى بعض المناطق السواحل الغربية والوجه البحري.

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مودي برائي - سيوة ) .

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 930 ) : على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الغربية )

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 950 ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية . الطبعة - مطروح - السلوم).

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبري و غرب و شرق البلاد وشمال الصعيد .

-يوم الاثنين 14 دسمبر 2010 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50%: على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

أمطار متوسطة بنسبة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم . رشید - بلطيم).

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).

نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.







