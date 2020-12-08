شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يكشف حقيقة الخلاف بين الرؤية الشرعية والفلكية عند استطلاع الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيانا يحدث خلاف بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية لأهلة الشهور العربية رغم أننا يمكن أن نتيقن لنتائج العلم فى هذا المجال؟، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، خلال ندوة باليوم السابع، وجاء رده كالآتى:

يتم التعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد البحوث الفلكية بشكل كامل، ونعتمد على الإصدارات الصادرة عنهم، إن قالت الحسابات الفلكية أن الهلال ليس مولودًا أو سيولد وسيبقى فى الأفق مدة يمكن أن يرى فيها، بالتالى نعتمد ما يقولون ونسير مع الحساب الفلكى.. والمدة التى يرى فيها الهلال 3 لـ 4 دقائق أو أقل، ويمكن أن نرى ذلك بالوسائل الموجودة مثل التيلسكوب، ونحن لا نراه بالعين المجردة بل نستخدم أجهزة فى الوصول إليه، بعد قول المتخصصين من أصحاب البحوث الفلكية بوجود الهلال، وإذا قالوا أنه غير موجود فى هذه الحالة يتم اعتماد ما يقولون تمامًا.

وأضاف:" نقول أن الحساب الفلكى فى هذه الحالة هو من يعول عليه، ويكون اليوم القادم هو متمم للشهر العربي الموجود، أما إذا قالت الحسابات الفلكية أن الهلال يمكث فى الأفق بعد الغروب، مدة يمكن أن يرى فيها، ففى هذه الحالة نذهب باللجان المختلفة فى الأماكن المختلفة فى 6 أماكن بالجمهورية، ونسعى لأماكن أخرى، في توشكى ومطروح وأسوان وسوهاج والقطامية وأماكن عديدة بالدولة عبر اللجان المكلفة، وبناء على ذلك يتم إثبات الرؤية، وفى التاريخ الماضى كانت بناء على الحسابات الفلكية، وفى الغالب كنا نراه.