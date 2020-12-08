شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تؤكد تنفيذ برامج مع التنمية المحلية للقضاء على الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء صلاح نبيل ممثل هيئة الرقابة الإدارية بندوة التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد، المنعقدة الان بجامعة القاهرة بمناسبة اليوم العالمى للفساد، أن مخالفات البناء التهمت جزء كبير من ثروة الدولة وهناك الكثير تعدى على أراضى الدولة والهيئة كان لها دور فى تفعيل منظومة لحصر ومتابعة تنفيذ الإزلالات على مستوى المحافظات ولنا مكتب فى كل محافظة والمكتب مختص بمتابعة أعمال المحافظة.

وأوضح اللواء صلاح نبيل، الفساد فى المحليات اشتهر بين المواطنين نظرا لأنه ناتج الاحتكاك اليومى قائم على شق كبير من المواطن وليس الموظف، وشق كبير كان عرض رشوة على موظف عام، وتم القبض على العديد من الشخصيات خلال الفترة الماضية وتم رصد المواطن يشجع الفساد من أجل إنجاز مصالح.

وأكد أن الإعلام يقوم بدور مهم فى إبراز دور هيئة الرقابة الإدارية وهو ما ينعكس على تحقيق الردع العام لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الرقابة الإدارية مع التنمية المحلية تعمل على إعداد برنامج لتقليل العنصر البشرى عند الحصول على تراخيص لأن تقليل العنصر البشرى يقلل الفساد من خلال ميكنة الخدمات، والتعامل المباشر بين صاحب المصلحة والموظف الموجود.

وفى ختام الندوة كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء صلاح نبيل مدير إدارة التعليم بهيئة الرقابة الإدارية درع الجامعة.