شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم قرارات التعليم بشأن تطبيق نظام الثانوية التراكمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة. ونقدم فى السطور التالية أبرز القرارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وموعد تطبيق الثانوية التراكمية. ـ تطبيق الثانوية التراكمية على دفعة أولى ثانوى العام الدراسى المقبل. ـ الطلاب الملتحقون حاليا بالثالث الإعدادى هم أول دفعة تطبق عليها الثانوية التراكمية. ـ يقصد بالثانوية التراكمية احتساب مجموع الطالب على 3 سنوات. ـ سيتم عرض تعديلات قانون الثانوية العامة على مجلس النواب للموافقة. ـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية. ـ امتحانات الثانوية إلكترونية لجميع الطلاب نظاميين وخدمات ومنازل. ـ يعقد امتحان الثانوية وفقًا مجموع نظام الثانوية سنة واحدة. ـ المجموع الكلى 410 درجات. ـ امتحانات الثانوية هذا العام ليست تراكمية. ـ أى طالب فى الثانوي العام الحالى لن تطبق عليه التراكمية.

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