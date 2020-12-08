شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل السيسى في مقر الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرت الاستعدادات الرسمية بمقر رئاسة الوزراء فى العاصمة باريس. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع، اليوم الثلاثاء، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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