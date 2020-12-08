بحضور موسى ووالي.. "قومي المرأة" يقيم حفل تأبين لفرخندة حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - نظم المجلس القومي للمرأة حفل تأبين للراحلة فرخندة حسن، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات العامة أبرزهم الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومحافظ القليوبية الأسبق عدلي حسين، والوزير الأسبق منير فخري عبد النور والنائبة أنيسة حسونة.

بدأ حفل التأبين الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بفيلم تسجيلي عن حياة الراحلة، والذي كشفت خلاله عن أنه من ضمن تلميذاتها خلال رحلتها العلمية كل من الوزيرة غادة والي والوزيرة سحر نصر، والملكة رانيا الأردنية.

من جانبها ألقت مايا مرسى، رئيس القومي للمرأة، كلمة خلال الحفل، أكدت أن فرخندة حسن شخصية عظيمة وكبيرة وكان لها فضل كبير.

وألقت مايا مرسي رسالة نيابة عن الوزيرة فايزة أبو النجا، والتي شملت على جمل رثائية مؤثرة تنعي خلالها فرخندة حسن.

فرخندة حسن، التي وفاتها المنية في أكتوبر الماضي كانت من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

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