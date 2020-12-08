شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى القنايات.. ويوجه بتوفير الرعاية لمريضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، جولة بمستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، بحسب بيان، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء العمل، وقام بالاطمئنان على حالة مرضية قادمة من محافظة البحر الأحمر، مقيمة بمدينة الغردقة، وتبلغ من العمر ٣٢ عام، وتعاني من اضطرابات نفسية، وذلك بعد التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والإفادة بالتقرير الطبي للمريضة، والخدمات الطبية والعلاج الذي تم تقديمه لها بالبحر الأحمر.

وناقش وكيل وزارة الصحة مع أطباء المستشفى الوضع الصحي الحالي للمريضة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، وعرضها على استشاري التخصصات الطبية، حسب التشخيص الطبي، مع التنسيق مع مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأبوحماد، لاستقبال الحالة وتقديم الخدمة الطبية لها بالمستشفى، بعد الانتهاء من كافة العروض الطبية وتقديم الخدمة والعلاج اللازم لها بالقنايات.