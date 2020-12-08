شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية.. وإتاحة الصرف على البطاقات بفارق نقاط الخبز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيا لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

كما تقوم الوزارة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشكات التابعة بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب أيضا اتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة واللحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو والسمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير «جامبو» على البطاقات أيضا، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينينة للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيه شهريا.

وتوفر وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع التموينية من خلال لجنة المشتريات المركزية حيث يتم التعاقد مع الموردين وكبار المنتجين لشراء السلع الغذائية وتوفيرها لمنافذ الشركات التابعة لتقوم بصرفها للبقالين ومنافذ الصرف مع نهاية لكل شهر بدء الصرف لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول كل شهر.

من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع التموينية بجانب وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين كما وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الشركات للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، كما تقوم مديريات التموين بكافة المحافظات بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من أجل مد أي محافظة بالسلع والمنتجات التي تحتاجها أولا بأول.

فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع والبقالين صرف مقررات شهر ديسمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب استمرار طرح السلع ومنتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما يتم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.