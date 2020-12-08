شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مستشار بارتفاع ضغط الدم داخل لجنة انتخابية في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب أحد المستشارين المشرفين على لجنة انتخابية في دائرة قليوب والقناطر الخيرية بلجنة مدرسة حسن أبوبكر بارتفاع بضغط الدم، وتم نقله لمستشفي القناطر الخيرية وجارى عمل اللازم له.

وفي لجنه بقليوب، خرج قاضي لأحد الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بصوته لمساعدتة على الادلاء بصوتها في انتخابات الاعادة لمجلس النواب، فيما ساعد رجال الشرطة كبار السن للادلاء باصواتهم في اليوم الثاني والاخير لجولة الاعادة.

وشهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الوحيده التي تجرى بها انتخابات الاعادة في القليوبية اقبالا مكثفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الادلاء باصواتهم والمشاركة الفعالة بانتخابات الاعادة بمجلس النواب.

وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم «قليوب والقناطر» ويتنافس عليه «درويش مرعي» مستقبل وطن و«عزت كريم» مستقل وسط اجواء إنتخابية ساخنة بين المرشحين.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.