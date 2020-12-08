شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد مجدي الحسيني بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد مجدي رجب الحسيني بمدينة الزقازيق، والتي تضم لجنتين فرعيتين، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وسناء فوري رئيسة حي ثان الزقازيق، وذلك للإطمئنان على الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة داخل اللجان الإنتخابية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمشرفين على العملية الإنتخابية .

أكد محافظ الشرقية، أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية، وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الإنتخابية.

أشاد المحافظ بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الإجتماعي، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الإنتخابية، والتيسير على المواطنين من كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

يذكر أن الدائرة الأولى والتي مقرها قسم أول الزقازيق، تضم مركز الزقازيق وأول الزقازيق وثاني الزقازيق والقنايات، تبلغ الكتلة التصويتية بها ٨٥٢.٩٧٥ ويصل عدد لجانها الفرعية إلى ٢٨٨ لجنة.