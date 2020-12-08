شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بعنوان «العملية الانتقالية واتفاق جوبا في السودان» بدورة الإعلاميين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، الثلاثاء، محاضرة بعنوان العملية الانتقالية واتفاق جوبا في السودان، وذلك في إطار الدورة التدريبية التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، وتأتي تحت عنوان سودان بلا حدود.

تناولت المحاضرة محاور أساسية شملت أسباب الثورة في السودان، ومسارات العملية الانتقالية، وجهود إنقاذ استحقاقات الوثيقة الدستورية، وأبعاد تفكيك دولة الإنقاذ الوطني، واحتمالات تسليم الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتفاق جوبا للسلام واحتمالات تطبيقه، وأبعاد رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وشهدت المحاضرة تفاعلا إيجابيا بين المحاضر والسادة المتدربين، بين أسئلة وتعقيبات كان لها عظيم الأثر في إثراء الحوار وتعميق المعرفة بالواقع السوداني الراهن. الجدير بالذكر أن هذه المحاضرات تأتي في إطار الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين المنظمة من قبَل معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للوزارة.