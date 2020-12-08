شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نشجع ثقافة التميز بين العاملين لتحسين خدمات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الهيئة بالقاهرة، اجتماعًا تحفيزيًا بمجموعة الحاصلين على جوائز التميز خلال الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية 2020، باعتبارهم شركاء نجاح الهيئة، فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة مستوى الأداء المتميز لفريق العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية وبفرعها بمحافظة بورسعيد.

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن التلوانى لفت إلى أن فكرة الاجتماع التحفيزى للعاملين تهدف إلى تعزيز ثقة العاملين فى أدائهم الوظيفى ومجهوداتهم التى جعلت من الهيئة تحقق ثقة منتفعيها بمحافظة بورسعيد ، معربًا عن تطلعه أن تحقق الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة فروعها مستقبلًا نفس المستوى المتميز من أداء الخدمة الطبية وبنفس الجودة بما يحقق رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب أعينها رضاء منتفعيها من خلال تحقيق رضاء العاملين بها وتحفيز انتمائهم إليها.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان ، جهود فريق العمل بالهيئة سواء الكوادر الطبية أو الإدارية، وذلك لما لديهم من مخزون من الأفكار المبدعة والخلاقة، التى حدت بالهيئة إلى أن تحقق النجاح العظيم الذى لمسه الجميع، وذلك باعتبارهم الثروة الحقيقية وشركاء نجاح تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنى بورسعيد، كونها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وهم الكوادر التى تصنع الفارق فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة فى المنظومة الجديدة.

وأكد السبكى على حرص الهيئة على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بها وبمنشآتها الصحية ، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز فى العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر يتبنى ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل فى مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، و بما يسهم فى التطوير الإدارى والتميز المؤسسى وتحفيز الفكر الإبداعى للعاملين باعتبارهم شركاء النجاح، وهو ما يضمن وضع هيئة الرعاية الصحية فى مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد قامت بتوزيع 7 جوائز تذكارية ومالية ضمن جائزة الملتقى السنوى الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نهاية نوفمبر الماضى ، بهدف الاحتفاء بالتجارب المميزة والناجحة لموظفى الهيئة وتكريم المتميزين منهم، فيما شملت الجوائز (جائزة أفضل منشأة لعام 2020، جائزة أفضل فريق بعام 2020، جائزة أفضل موظف بعام 2020، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2020، جائزة أفضل متطوع لعام 2020، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية).