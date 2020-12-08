شكرا لقرائتكم خبر عن الرى والزراعة تستعرضان ضوابط قروض تمويل الزراعين للتحول إلى الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة التنسيقية بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا لمتابعة أعمال الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث برئاسة المهندس شحته ابراهيم عبد الفتاح، رئيس مصلحة الرى.

وذكر بيان لوزارة الرى اليوم، أنه تم استعراض الخطة الحالية للمشروع وإجراءات التنفيذ ومناقشة الضوابط الفنية للقروض المقدمة من البنك الزراعى لتمويل المزارعين لتنفيذ التحول للرى الحديث، حيث تم التوجيه بالتيسير على المنتفعين لسرعة الحصول على القروض اللازمة وإمكانية تمويل المساحات الصغيرة من خلال مشروع تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك عمل قواعد بيانات للمساحات التى تم عملها بالرى الحديث وتوقيعها بالإحداثيات على خرائط مساحيه وسرعة الانتهاء من الإنذارات الخاصة بالمخالفين.

وأوضح قطاع تطوير الرى، أنه تم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها إتاحة القروض للمزارعين بفائدة 5% وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول على تلك القروض.

يذكر أن وزارة الرى تعمل على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

ونجحت وزارة الرى فى تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، والكفاءة الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفة بالقيمة المضافة لوحده المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.