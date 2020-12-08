شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": مراجعة أبحاث لقاحى فايزر ومودرنا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إننا لا نستطيع تحديد إذا كان لقاح فيروس كورونا سيتم أخذه سنويا أو مرة واحدة في العمر لأن جميع اللقاحات ما زالت في التجارب السريرية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الان عن طريق الفيديو الكونفرانس أن الان المنظمة تبحث الأعراض الجانبية للقاحات، لافتة إلي أن الاسبوع القادم يتم مراجعة ابحاث لقاحي فايزر ومودرنا.

وأوضحت: أن اللقاحات ستأخذ وقت لحين توافرها للمواطنين ، و20 % من الدول المشاركة في أعضاء اتحاد الجافي سيحصلون علي اللقاحات ،مؤكدة علي اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية للحفاظ علي الحياة .

وقال الدكتور الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إن العالم يحتاج الي منظومة تبرد ضخمة لحفظ لقاح كورونا الجديد. خاصة لقاح فايزر الذي يحفظ في 70 درجة مئوية تحت الصفر .

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بتقنية الفيديو كونفرانس أن العالم لدية خبرة واسعه في حفظ اللقاحات وسيكون هناك آلية واضحة لتأمين وصول لقاحات كورونا للدول.

واضاف: سنركز علي الفرق الطبية وكبار السن و اصحاب الأمراض المزمنة في البداية توفير اللقاحات في السوق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديو، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

يناقش المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا والبعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.